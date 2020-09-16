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Анатолій Федорчук спробує вчетверте стати міським головою Борисполя
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16 вересня 2020, 15:52 2

Анатолій Федорчук спробує вчетверте стати міським головою Борисполя

16 вересня 2020, 15:52 2
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Чинний мер Борисполя йтиме на вибори від партії "Наш край"
Чинний мер Борисполя йтиме на вибори від партії "Наш край"
Фото з відкритих джерел
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Анатолій Федорчук, який керує Борисполем від 2006 року, заявив про наміри четвертий раз балотуватися на посаду міського голови від партії «Наш край».

Про це він розповів у прямому ефірі ранкового шоу на радіо "Бориспіль ФМ" 94,9, передає RegioNews.

Так, я планую це зробити. Думаю, найближчим часом відбудеться конференція партії "Наш край", де, сподіваюся, буду висунутий на посаду бориспільського міського голови", - повідомив Анатолій Федорчук.

Також він зазначив, що на вибори 2020 він збирається, тому що його про це просять містяни.

... почало дуже багато надходити листів, вони всі зареєстровані у міській раді, телефонують, зустрічають по дорозі мою дружину і вмовляють. І такі переконливі слова були сказані, якщо ви не підете, а місто не буде розвиватися, то це залишиться на вашій совісті. Ну і моя старша доця взагалі сказала, що для того, щоб тебе ніхто не звинувачував, краще йди програй. Але в тебе совість буде чиста, що ти щось зробив не так", - прокоментував міський голова.

Нагадаємо, що Анатолій Федорчук обіймає посаду міського голови з 2006 року. Відтоді переобирався двічі – 2010 і 2015 року.

вибори партія мер Бориспіль Кандидат Наш край Федорчук Анатолій
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