Анатолій Федорчук спробує вчетверте стати міським головою Борисполя
Анатолій Федорчук, який керує Борисполем від 2006 року, заявив про наміри четвертий раз балотуватися на посаду міського голови від партії «Наш край».
Про це він розповів у прямому ефірі ранкового шоу на радіо "Бориспіль ФМ" 94,9, передає RegioNews.
Так, я планую це зробити. Думаю, найближчим часом відбудеться конференція партії "Наш край", де, сподіваюся, буду висунутий на посаду бориспільського міського голови", - повідомив Анатолій Федорчук.
Також він зазначив, що на вибори 2020 він збирається, тому що його про це просять містяни.
... почало дуже багато надходити листів, вони всі зареєстровані у міській раді, телефонують, зустрічають по дорозі мою дружину і вмовляють. І такі переконливі слова були сказані, якщо ви не підете, а місто не буде розвиватися, то це залишиться на вашій совісті. Ну і моя старша доця взагалі сказала, що для того, щоб тебе ніхто не звинувачував, краще йди програй. Але в тебе совість буде чиста, що ти щось зробив не так", - прокоментував міський голова.
Нагадаємо, що Анатолій Федорчук обіймає посаду міського голови з 2006 року. Відтоді переобирався двічі – 2010 і 2015 року.