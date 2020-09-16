Анатолій Федорчук спробує вчетверте стати міським головою Борисполя

Чинний мер Борисполя йтиме на вибори від партії "Наш край"

Чинний мер Борисполя йтиме на вибори від партії "Наш край"

Фото з відкритих джерел

Анатолій Федорчук, який керує Борисполем від 2006 року, заявив про наміри четвертий раз балотуватися на посаду міського голови від партії «Наш край».

Про це він розповів у прямому ефірі ранкового шоу на радіо "Бориспіль ФМ" 94,9, передає RegioNews.

Так, я планую це зробити. Думаю, найближчим часом відбудеться конференція партії "Наш край", де, сподіваюся, буду висунутий на посаду бориспільського міського голови", - повідомив Анатолій Федорчук.

Також він зазначив, що на вибори 2020 він збирається, тому що його про це просять містяни.

... почало дуже багато надходити листів, вони всі зареєстровані у міській раді, телефонують, зустрічають по дорозі мою дружину і вмовляють. І такі переконливі слова були сказані, якщо ви не підете, а місто не буде розвиватися, то це залишиться на вашій совісті. Ну і моя старша доця взагалі сказала, що для того, щоб тебе ніхто не звинувачував, краще йди програй. Але в тебе совість буде чиста, що ти щось зробив не так", - прокоментував міський голова.

Нагадаємо, що Анатолій Федорчук обіймає посаду міського голови з 2006 року. Відтоді переобирався двічі – 2010 і 2015 року.