"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка

Неоднозначна репутація діючого міського голови Черкас тим не менш не заважає йому бути найрейтинговішим кандидатом. Хоча в другому турі він може й не отримати перемогу

Неоднозначна репутація діючого міського голови Черкас тим не менш не заважає йому бути найрейтинговішим кандидатом. Хоча в другому турі він може й не отримати перемогу

RegioNews розбирався, хто і як готується отримувати довіру черкасців на мерських виборах-2020.

Мантри політичного "колобка"

Певних відсотків популярності Анатолію Бондаренку додав весняний конфлікт з президентом Володимиром Зеленським, коли харизматичний очільник Черкас не підкорився карантинним настановам Києва та був названий головою держави "бандитом". Нібито за деякі кримінальні грішки минулого. Але Бондаренку вдалося викрутити ту ситуацію на свою користь і після фактично відкритого "посилання" президента закріпитись у свідомості багатьох містян в якості народного захисника.

На виборах черкаського градоначальника буде підтримувати партія Палиці-Коломойського "За майбутнє", куди мер дрейфував від партії "Пропозиція" Філатова-Корбана, з якою в нього був попередній контракт. Ще раніше Бондаренко перебував у лавах "Батьківщини" Юлії Тимошенко, від якої і прийшов до влади у Черкасах. Але нові політичні умови продиктували необхідність змінити політичний "дах".

Соціологи з Центру регіональних соціально-гуманітарних досліджень, які проводили дослідження електоральних симпатій у місті Черкаси в червні 2020 року, зафіксували популярність Бондаренка серед тих, хто визначився з кандидатурою майбутнього мера, на рівні 45%. Але сам міський голова зухвало стверджує, що конкурентів в нього немає, та збирається перемагати в першому турі з мало не 75-тивідсотковою перевагою.

Втім, такі сподівання "черкаського Зорро" є швидше електоральною мантрою, покликаною накачати свій рейтинг й додати впевненості як собі, так і своїй команді. Бо, з огляду на актуальний соціологічний розклад, другого туру на мерських виборах в Черкасах уникнути, схоже, не вдасться. І це може суттєво змінити картину.

Адже поряд з високим рейтингом Бондаренко, як і багато його колег-"динозаврів", мають також значний антирейтинг через невдоволення населення. Подекуди він може сягати такої позначки, як і, власне, рівень підтримки. Тож якщо в першому турі виборці ще голосуватимуть розпорошено за багатьох претендентів, то в другому головний опонент діючого мера цілком може зібрати підтримку з числа противників останнього.

Шанси "зеленого" претендента

Другим в рейтинговій таблиці черкаського заліку є висуванець президентської "Слуги народу" Віталій Ільченко, якого вже офіційно оголосили в якості "зеленого" кандидата. На старті соціологи пророкують Ільченку близько 10% підтримки. Притому що він має потенціал для зростання, адже популярність партії "Слуга народу" в місті сягає 20%, що дозволяє екстраполювати цей партійний рейтинг на рейтинг кандидата. Плюс попереду ще тривалий час для ведення виборчої кампанії. І, схоже, Ільченко не збирається його втрачати – він вже почав активно критикувати свого головного конкурента та рекламувати свої переваги.

На фото: Віталій Ільченко

Ільченко є киянином, який закінчував школу на столичній Борщагівці, а потім навчався у Київському національному торгово-економічному університеті. Вже незабаром після закінчення вишу Віталій втрапив в успішний бізнес-струмінь і у 2000 році став директором компанії "УкраВіт Агро" агрохолдингу UKRAVIT (великий український виробник засобів захисту рослин та мікродобрив).

Кар’єра в цьому бізнесі зробила Ільченка досить забезпеченим і впливовим. Особливо після того, як президентом України став Зеленський, який має дружній і партнерський зв’язок з компанією Ільченка. Зокрема, вона підтримувала в якості спонсора деякі заходи, в яких брав участь Зеленський. А також здійснювала сприяння виборчим кампаніям деяких ЗеКандидатів на парламентських виборах минулого року.

В Черкасах UKRAVIT має значні виробничі потужності у вигляді фабрики агрохімікатів. А тому Ільченко є обізнаним з місцевою ситуацією та впізнаваний у деяких колах. Тепер йому залишається розширити свою політичну популярність завдяки фінансовим та організаційним можливостям бізнесу.

Між тим чинний черкаський мер вже знає, хто є його головним конкурентом і претендентом на вихід у другий тур. І розпочав інформаційну атаку. "Партія "Слуга народу" і її кандидат на посаду міського голови Черкас Віталій Ільченко хочуть розмістити в Черкасах "завод по переробці небезпечних відходів з усієї Європи і країн СНД" – підприємство з утилізації батарейок", - зробив перший випад проти Ільченка Бондаренко.

Бізнесмен змушений був відповідати, що перетворилося на зворотні звинувачення у безхазяйності та неспроможності дати місту лад.

Слід чекати, що ця пікіровка претендентів на мерське крісло не буде останньою, а місцеві жителі ще матимуть не одну можливість насолодитись політичною боротьбою кандидатів-конкурентів.