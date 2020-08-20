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20 серпня 2020, 18:34 1

Зеленський хоче доручити Шмигалю зайнятися розвитком сіл і малих міст

20 серпня 2020, 18:34 1
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Глава держави сьогодні відвідав село на Херсонщині
Глава держави сьогодні відвідав село на Херсонщині
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернеться до Кабінету міністрів із завданням підготувати концепцію розвитку сіл і невеликих міст.

Як повідомляє RegioNews, про це він розповів під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Херсонської області.

Глава держави зазначив, що відвідав сьогодні село Садове на Херсонщині та поспілкувався з місцевими мешканцями. На думку президента, українські села потребують системного підходу та розвитку.

"Хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до сіл та маленьких містечок. Реформа села… Коли має бути все: ліки, школа, робочі місця і всі працюючі органи. Я вже не кажу про те, що у людей просто немає інтернету. А які послуги онлайн ми можемо пропонувати, якщо нема Інтернету!?" – наголосив президент.

Зеленський висловив переконання, що село Садове може стати прикладом "садової реформи", щоб уся Україна побачила, що має бути в кожному селі.

Раніше повідомлялося, що Зеленський на Херсонщині розносив листи пенсіонерам.

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