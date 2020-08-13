Офіс генпрокурора зобов‘язали відкрити провадження проти Геруса за несплату податків

Нардеп не сплатив податків на суму 4,3 млн грн

Нардеп не сплатив податків на суму 4,3 млн грн

Фото: ukranews.com

Печерський районний суд Києва 13 серпня зобов’язав Офіс генерального прокурора України відкрити кримінальне провадження за скаргою голови ГО “Народ України проти корупції” Геннадія Москаля щодо несплати народним депутатом фракції “Слуга народу” Андрієм Герусом податків на суму 4 мільйони 300 тисяч гривень.

Про це повідомив ексголова Луганської та Закарпатської ОДА та голова громадської організації "Народ України проти корупції" Геннадій Москаль, передає Regionews.

Суд зобов’язав Ірину Венедіктову зареєструвати кримінальне провадження щодо несплати А. Герусом податків на суму більше 4 мільйонів гривень", - повідомив Москаль.

Відзначається, що Герус отримав дохід 22 млн гривень і не сплатив з нього податок на доходи фізичних осіб у розмірі 4,3 млн гривень.

Москаль зазначив, що звернувся до Офісу генпрокурора зі скаргою, в якій вказав на факт ухиляння Герусом від сплати податків ще 30 червня 2020 року, однак Ірина Венедіктова відмовилася відкривати справу.

Нагадаємо, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти "слуги народу" Геруса.