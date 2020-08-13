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13 августа 2020, 17:30 3

Депутата черкасского городского совета Романова облили "кровью"

13 августа 2020, 17:30 3
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Фото: ІнфоМіст
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Сегодня, накануне сессии Черкасского городского совета депутата от фракции “Самопомощь” Алексея Романова облили жидкостью, похожей на кровь.

Видео инцидента выложил в Facebook общественный деятель Вадим Мазниченко, пишет Regionews.

Опубликовано Вадимом Мазніченком Четверг, 13 августа 2020 г.

Впоследствии, сам Романов прокомментировал журналистам, что считает причастными к "обливанию” представителей партии "Свобода” и в частности охранников заместителя мэра Юрия Ботнаря.

Юрий Ботнарь уже отрицал любую свою причастность к инциденту.

Я не имею никакого отношения к тому, что случилось с Алексеем Романовым. У меня нет охраны, которая бы могла это сделать. Зато у господина Романова такая охрана есть ... и она, вооруженная, вместе с ним находится сейчас в зале. Думаю, что это просто проявление украинской традиции, когда людей, причастных к каким-либо преступлениям, позорили”, – отметил Юрий Ботнарь.

Как известно, депутат Романов был близким соратником депутата Максима Шадловського, которого подозревают в организации убийства заместителя городского головы Черкасс, свободовца Юрия Ботнаря. он был задержан во время передачи денег за убийство, однако суд отпустил под залог.

Черкассы заместитель мэр нападение депутат сессия ВО Свобода кровь
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