Депутата черкасского городского совета Романова облили "кровью"

Видео инцидента выложил в Facebook общественный деятель Вадим Мазниченко, пишет Regionews.

Впоследствии, сам Романов прокомментировал журналистам, что считает причастными к "обливанию” представителей партии "Свобода” и в частности охранников заместителя мэра Юрия Ботнаря.

Юрий Ботнарь уже отрицал любую свою причастность к инциденту.

Я не имею никакого отношения к тому, что случилось с Алексеем Романовым. У меня нет охраны, которая бы могла это сделать. Зато у господина Романова такая охрана есть ... и она, вооруженная, вместе с ним находится сейчас в зале. Думаю, что это просто проявление украинской традиции, когда людей, причастных к каким-либо преступлениям, позорили”, – отметил Юрий Ботнарь.