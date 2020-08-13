Депутата черкасского городского совета Романова облили "кровью"
Сегодня, накануне сессии Черкасского городского совета депутата от фракции “Самопомощь” Алексея Романова облили жидкостью, похожей на кровь.
Видео инцидента выложил в Facebook общественный деятель Вадим Мазниченко, пишет Regionews.
Опубликовано Вадимом Мазніченком Четверг, 13 августа 2020 г.
Впоследствии, сам Романов прокомментировал журналистам, что считает причастными к "обливанию” представителей партии "Свобода” и в частности охранников заместителя мэра Юрия Ботнаря.
Юрий Ботнарь уже отрицал любую свою причастность к инциденту.
Я не имею никакого отношения к тому, что случилось с Алексеем Романовым. У меня нет охраны, которая бы могла это сделать. Зато у господина Романова такая охрана есть ... и она, вооруженная, вместе с ним находится сейчас в зале. Думаю, что это просто проявление украинской традиции, когда людей, причастных к каким-либо преступлениям, позорили”, – отметил Юрий Ботнарь.
Как известно, депутат Романов был близким соратником депутата Максима Шадловського, которого подозревают в организации убийства заместителя городского головы Черкасс, свободовца Юрия Ботнаря. он был задержан во время передачи денег за убийство, однако суд отпустил под залог.