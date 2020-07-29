Партія "Пропозиція" вимагає у влади озвучити позицію щодо змін до Конституції

У політсилі наполягають на продовженні широкого обговорення Закону про децентралізацію

У політсилі наполягають на продовженні широкого обговорення Закону про децентралізацію

Фото: proposition.org.ua

Політична партія "Пропозиція" вимагає від Верховної Ради та президента публічно озвучити позицію щодо ключових змін до Конституції України, які стосуються так званого "особливого статусу" окремих територій.

Про це йдеться в тексті заяви політичної сили, передає RegioNews.

"26 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Офіс президента повідомив, що вони обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який наразі розглядає політична підгрупа ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України", - сказано в документі.

У партії підкреслюють, що узгодженого законопроєкту щодо децентралізації станом на сьогодні немає.

Відзначається, що ще тривають консультації щодо цього документа. Україна очікує на фахові висновки експертів Ради Європи та незалежних експертів Європейської комісії за демократію через право, групи незалежних експертів Конгресу місцевих та регіональних влад.

Відкритим залишається питання: який документ обговорював президент з главою країни-агресора, що окупувала частину території України?" - йдеться у повідомленні.

Політична партія наголошує, що влада має припинити будь-які спроби кулуарно протягнути "альтернативні" законопроєкти щодо децентралізації, які суттєво обмежують права місцевого самоврядування та несуть загрозу територіальній цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, Зеленський обговорив із Путіним розведення військ на Донбасі.

Раніше повідомлялось, що у "Пропозиції" відреагували на відсторонення від посади мера Чернівців.