Мер Умані просить МЗС перевірити інформацію про те, що Ізраїль торгує "пропусками в Україну"

В ізраїльській пресі з`явилися оголошення про продаж дозволів на в`їзд в Україну

В ізраїльській пресі з`явилися оголошення про продаж дозволів на в`їзд в Україну

Фото: Український репортер

До Уманської міської ради надійшов лист про те, що через заборону приїзду прочан на Рош Га-Шана, в Ізраїлі пропонують за гроші оформити вид на проживання в Україні або дозвіл на в'їзд.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій.

Мерія звернулася до Міністерства закордонних справ і Державної міграційної служби за відповідними поясненнями:

На адресу виконкому Уманської міської ради надійшов лист, в якому повідомляється, що у зв'язку із забороною в'їзду паломників на територію Умані для святкування Рош Га-Шана в ізраїльській пресі з'явилися оголошення, що можна отримати "вид на проживання за $500 або дозволу на в`їзд на 3 місяці за $330". Звертаюся до Державної міграційної служби України з проханням роз'яснити ситуацію", - зазначив Цебрій.

Також мер висловив переконання, що такі оголошення - маніпуляція або чиїсь шахрайські дії, тому попросив МЗС офіційно підтвердити чи спростувати викладену в них інформацію.

До уваги уманчан! На адресу виконавчого комітету Уманської міської ради надійшов лист, в якому повідомляється, що у зв'язку із забороною в'їзду паломників на територію міста Умань для святкування Рош-га-Шана, в ізраїльській пресі з'явилися оголошення, що можна отримати "вид на жительство за 500 дол. или разрешения на везд на 3 месяца за 330 дол." Звертаюся до Державна міграційна служба України з проханням роз'яснити ситуацію. Переконаний, що це маніпуляція або чиїсь шахрайські дії. Чекаю на офіційне підтвердження або спростування від Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine. Опубліковано Олександром Цебрієм Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, міський голова Умані Олександр Цебрій виступив проти приїзду цієї осені прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року - Рош Га-Шана. Він вважає, що це може спричинити спалах коронавірусу у місті.

На міжвідомчій нараді у Міністерстві закордонних справ України сторони дійшли думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим, тож варто розробити альтернативний формат (участь у святкуванні обмеженого кола представників місцевої хасидської громади, організація онлайн-трансляції заходів тощо).