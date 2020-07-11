Экс-чиновника Черкасского горсовета будут судить за хищение 3,6 млн грн

Он подписал заявку о проведении тендера без осуществления государственной экспертизы

Он подписал заявку о проведении тендера без осуществления государственной экспертизы

Фото: flickr

Бывший руководитель департамента Черкасского городского совета предстанет перед судом за безосновательное перечисление 3,6 млн грн бюджетных средств при ремонте дорог.

Об этом сообщает ресслужба прокуратуры Черкасской области, передает RegioNews. Бывшего чиновника обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия общественным интересам, во время ремонта улично-дорожной сети города Черкассы. Обвинительный акт направлен в суд Чиновник без осуществления соответствующей государственной экспертизы, подписал заявку о проведении открытых торгов по закупке услуг по текущему ремонту улично-дорожной сети по завышенной стоимости предмета закупки", - говорится в сообщении. Следствие считает, что это привело к произвольному перечислению средств из местного бюджета частному предприятию и субподрядным организациям. Напомним, на Житомирщине разоблачили схему нелегального импорта грузовиков из Европы.

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