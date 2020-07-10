У Вінниці депутатка обласної ради заявила про складання повноважень

Вона заявила, що складає мандат через "договорняки” у обласній раді

Вона заявила, що складає мандат через "договорняки” у обласній раді

Фото: Facebook

Депутатка Вінницької обласної ради і співвласниця місцевого медіа “33 канал” Тетяна Редько заявила, що припиняє свої повноваження депутата.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Я складаю повноваження депутата Вінницької облради. Роблю це тому, щоб показати вам, наскільки недолуга сьогодні ця рада, ці депутати і більшість партій, людей які від них прийшли і присутні там”, - написала Редько.

Вона додала, що в обласній раді просувається десятки рішень по дерибану, і з цього приводу вона заявляла прокурорам і поліції.

Також вона заявила, що виходить із партії "Батьківщина”, і звинуватила депутатів у "дерибані землі, лісів та майна”. За її словами, протистояти цьому в теперішньому складі обласної ради неможливо.

Нагадаємо, у рейтингу кандидатів у мери Вінниці лідирує Сергій Моргунов.