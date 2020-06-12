Депутати черкаської облради запропонували ввести у Смілі пряме президентське правління

Каталізатором загострення ситуації в Смілі стали протести медиків

Каталізатором загострення ситуації в Смілі стали протести медиків

Фото: Прочерк

Депутати Черкаської облради звернулися до СБУ та запропонували запровадити у Смілі пряме президентське правління через протистояння міського голови, секретаря і депутатського корпусу

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Прочерк".

Через протести медиків Сміли, які ходять на роботу і не отримують зарплату депутати смілянської міської ради збиралися на сесію вже вдічі, але так нічого і не вирішили. Тому сьогодні, 12 червня, медики Сміли приїхали на сесію Черкаської облради.

Про це на сесії Черкаської облради повідомив голова Федерації профспілок у Черкаській області Петро Шевченко.

Ми зустрічалися в п’ятницю з міським головою, колективами. Мала бути вчора сесія, яка б вирішила проблему. На жаль, вчора сесія не відбулася через відсутність кворуму, – сказав Петро Шевченко.

Депутат облради Олексій Давиденко сказав, що подав інформацію місцевому органу СБУ з проханням втрутитись в ситуацію в Смілі, бо "Сміла показала, що не кожна кухарка може керувати".

Депутат Іван Далібожак закликав запровадити у Смілі пряме президентське правління до місцевих виборів восени 2020 року.

Голова Черкаської ОДА Роман Боднар сказав, що побачив у листі від смілян ознаки того, що зарплата не виплачується медикам умисно, а тому вчора ввечері провів термінову нараду з правоохоронцями щодо Сміли.

Нагадаємо, вчора, 11 червня, на сесію Смілянської міської ради прийшли працівники медичних закладів міста. Вони вимагали виплати заробітної плати за останні місяці.