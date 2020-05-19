Депутат черкаської облради "катався" на автівці родича і втрапив у ДТП

За кермом іномарки перебував депутат черкаської обласної ради Вадим Гайович

За кермом іномарки перебував депутат черкаської обласної ради Вадим Гайович

У Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні трапилася дорожньо-транспорта пригода. Зіткнулися автівки "Infiniti" і "Chevrolet Lacetti".

Депутат кермував автомобілем "Infiniti" і рухався перехрестям в напрямку вул. Хрещатик. В цей час "Chevrolet Lacetti", рухаючись бульваром Шевченка в напрямку Соборної площі, зіткненувся з автівкою депутата рухаючись на жовтий сигнал світлофора.

Про ДТП повідомляють у патрульній поліції Черкас, пише RegioNews.

Водій Chevrolet був госпіталізований до Третьої міської лікарні. Сам депутат Гайович серйозно не травмувався. Пізніше у соцмережі він прокоментував інцидент.

Я виїхав на перехрестя на "зелене” світло, рухався зі швидкістю менше 30 км за годину, що підтверджують свідки. Щодо можливого перевищення швидкості сірої автівки з номером 0666 та її руху на заборонене червоне з жовтим світлом, то нехай це встановлює експертиза", – написав він.

Не писав би про це, якби в пресі не прочитав статті про моє сьогоднішнє ДТП. Друзі, всім дякую за вашу підтримку і... Опубліковано Vadym Gaiovych Понеділок, 18 травня 2020 р.

Відео інциденту було опубліковане на сторінці "За рулем Черкассы". У дописі зазначається, що водій Chevrolet шукає свідків автопригоди.

Ряд ЗМІ, посилаючись на очевидців повідомляли, що автівка депутата рухалася на червоний сигнал світлофору.

Цікаво, що в декларації Вадима Гайовича відсутня інформація про вказану автівку. Журналістам видання "Кропива" він пояснив, що авто взяв покористуватися у родича.

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