Депутат черкасского облсовета "катался" на машине родственника и попал в ДТП
В Черкассах на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили "Infiniti" и "Chevrolet Lacetti".
Депутат управлял автомобилем "Infiniti" и двигался по перекрестку в направлении ул. Крещатик. В это время "Chevrolet Lacetti", двигаясь по бульвару Шевченко в направлении Соборной площади, стыкнулся с машиной депутата двигаясь на желтый сигнал светофора.
О ДТП сообщают в патрульной полиции Черкасс, пишет RegioNews.
Водитель Chevrolet был госпитализирован в Третью городскую больницу. Сам депутат Гайович серьезно не травмировался. Позже в соцсети он прокомментировал инцидент.
Я выехал на перекресток на "зеленый” свет, двигался со скоростью меньше 30 км в час, что подтверждают свидетели. Относительно возможного превышения скорости серой машины с номером 0666 и ее движения на запрещенный красный с желтым светом, то пусть это устанавливает экспертиза", – написал он.
Не писал бы об этом, если бы в прессе не прочитал статьи о мое сегодняшнее ДТП. Друзья, всем спасибо за вашу поддержку и...Опубликовано Vadym Gaiovych Понедельник, 18 мая 2020 года.
Видео инцидента было опубликовано на странице "За рулем Черкассы". В сообщении отмечается, что водитель Chevrolet ищет свидетелей ДТП.
Ряд СМИ, ссылаясь на очевидцев сообщали, что автомобиль депутата двигался на красный сигнал светофора.
Интересно, что в декларации Вадима Гайовича отсутствует информация оБ указанной машине. Журналистам издания "Крапива" он пояснил, что авто взял попользоваться у родственника.
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