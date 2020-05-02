Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції

Очільник Черкас Анатолій Бондаренко у відповідь на заяву ОПУ про те, що його переписка із заступником керівника Офісу - це фейк, звинуватив Володимира Зеленського та його оточення у корупції

Фото з Facebook-сторінки

Очільник Черкас Анатолій Бондаренко у відповідь на заяву ОПУ про те, що його переписка із заступником керівника Офісу - це фейк, звинуватив Володимира Зеленського та його оточення у корупції

Про це Бондаренко заявив у відеозверненні, яке опублікував на особистій Facebook-сторінці, передають RegioNews. "Пане президенте, я думав, коли ви переможете – в країні буде закон один для всіх… Прийде весна і будемо саджати. Тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете саджати за кнопкодавство, я думав, що ви будете садити своїх соратників за "Велюр" (ресторан нардепа Миколи Тищенка, який працює попри карантин, - ред.). І ви знаєте, ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців”, - заявив Бондаренко. Також міський голова згадав фразу "Черкаси будуть чинити опір” із української військової драми "Черкаси” та пообіцяв не здаватися. Тим часом журналіст Євгеній Куксін у своєму Telegram-каналі висловив думку, що скандалом із послабленням карантину Анатолій Бондаренко хоче відвернути увагу суспільства від кримінального провадження щодо нього за фактом декларування недостовірної інформації. Куксін стверджує, що Бондаренко не вніс у податкову декларацію подаровані годинники, автівки Lexus і декілька квартир. Також міського очільника Черкас за інформацією журналіста підозрюють у створенні штучних перешкод у роботі депутатам Черкаської міськради та у зловживанні владою. Нагадаємо, що міська влада міста Черкаси скасувала частину заборон і обмежень, пов'язаних із епідемію коронавірусу. І це попри те, що Кабмін офіційно продовжив карантин до 11 травня. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а Нацполіція відкрила за фактом кримінальне провадження. У цей же час Анатолій Бондаренко опублікував на особистій Facebook-сторінці скріни смс-листування нібито із заступником керівника ОПУ Сергієм Трофімовим, де той погрожує йому. 2 квітня в ОПУ заперечили факт такого листування й назвали його фейком. На інцидент відреагував і сам Трофімов. "Переписка, яка нібито мала місце між мною та мером Черкас, – це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з Інтернету”. - сказав перший заступник керівника Офісу Президента України. Як писали RegioNews раніше, МОЗ та Нацополіція засудили курс очільника Черкас на вихід із карантину із 1 травня.

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