Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, которое опубликовал на личной Facebook-странице, передают RegioNews.
"Господин президент, я думал, когда вы победите – в стране будет закон один для всех... Придет весна и будем сажать. Только не городских глав, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать на место, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр" (ресторан нардепа Николая Тищенко, который работает несмотря на карантин, - ред.). И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев”, - заявил Бондаренко.
Также городской глава вспомнил фразу "Черкассы будут сопротивляться” из украинской военной драмы "Черкассы” и пообещал не сдаваться.
Тем временем журналист Евгений Куксин в своем Telegram-канале высказал мнение, что скандалом с ослаблением карантина Анатолий Бондаренко хочет отвлечь внимание общества от уголовного производства в отношении него по факту декларирования недостоверной информации. Куксин утверждает, что Бондаренко не внес в налоговую декларацию подаренные часы, автомобили Lexus и несколько квартир. Также городского главу Черкасс по информации журналиста подозревают в создании искусственных препятствий в работе депутатам Черкасского горсовета и в злоупотреблении властью.
Напомним, что городская власть города Черкассы отменил часть запретов и ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. И это несмотря на то, что Кабмин официально продлил карантин до 11 мая. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а Нацполиция открыла по факту уголовное производство. В это же время Анатолий Бондаренко опубликовал на личной Facebook-странице скрины смс-переписки якобы с заместителем руководителя ОПУ Сергеем Трофимовым, где тот угрожает ему. 2 апреля в ОПУ отрицали факт такой переписки и назвали его фейком.
На инцидент отреагировал и сам Трофимов.
"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс, – это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото – не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взято из Интернета”. - сказал первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины.
Как писали RegioNews ранее, Минздрав и Нацполиция осудили курс главы Черкасс на выход из карантина с 1 мая.
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