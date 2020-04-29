У Черкасах спалах COVID-19 у міськлікарні
Про це інформують RegioNews із посиланням на "ВиЧЕрпно”.
Розповсюдження інфекції розпочалося серед медперсоналу закладу. Зараз усім пацієнтам неврологічного відділення, які контактували з хворими лікарями, зробили ПЛР-тестування. На результати лабораторних аналізів очікують.
"Плануємо тимчасово закрити це відділення для проведення дезінфекції, оскільки там відбувся спалах захворювання на коронавірус серед лікарів. Практично всіх хворих вирішено перевести в обласну лікарню, яка займається лікуванням коронавірусу”, - прокоментував ситуацію заступник головного лікаря Віталій Григор’єв.
Додав, що, коли інфікування коронавірусом підтвердиться, заражених пацієнтів відправлять лікуватися до обласної лікарні.
29 квітня очільник департаменту охорони здоров’я та медичних послуг у Черкасах Всеволод Кульчиковський повідомив про те, що у третій міськлікарні провели зонування з перевдягання медпрацівників, обмежили пересування між відділеннями та контакти між працівниками різних відділень. Також у кожному відділенні обладнали палати-ізолятори для пацієнтів із підозрою на COVID-19.
З його слів також стало відомо, що атипову пневмонію діагностували у 23 медиків лікарні. Це молодший і середній медичний персонал. Усього у Черкасах COVID-19 заразился 30 медиків.
Як повідомляли RegioNews, у Миколаївській області коронавірусною інфекцією COVID-19 заразилися 30 медиків.
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