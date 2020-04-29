У Луганську через коронавірус закрили підстанцію "швидкої”
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Донбас.Реалії”.
Це - підстанція №4, яка обслуговувала Кам’янобродський та Ленінський райони міста. У 12 із 20 співробітників лабораторно виявили коронавірусну інфекцію. Першим захворів лікар, який виїжджав на виклик до містянина, у якого 4 дні трималася висока температура.
Наразі всіх медиків, які заразилися, госпіталізували. Натомість окупаційна адміністрація та підконтрольні сепаратистам ЗМІ не висвітлюють цей випадок. Говорять лише про 119 COVID-позитивних в ОРЛО.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 456 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 33 у дітей та 133 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 113 осіб. Одужали за добу 111 осіб, померли 11 осіб.
Як писали RegioNews раніше, у Луганській області троє хворих COVID-19 станом на 23 квітня подолали недугу.
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