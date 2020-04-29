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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
29 квітня 2020, 11:56 2

У Луганську через коронавірус закрили підстанцію "швидкої”

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29 квітня 2020, 11:56 2
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В окупованому російськими військовими Луганську підстанцію "швидкої допомоги” закрили після того, як COVID-19 інфікувалися 12 співробітників
Фото: Pixabay
В окупованому російськими військовими Луганську підстанцію "швидкої допомоги” закрили після того, як COVID-19 інфікувалися 12 співробітників

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на "Донбас.Реалії”.

Це - підстанція №4, яка обслуговувала Кам’янобродський та Ленінський райони міста. У 12 із 20 співробітників лабораторно виявили коронавірусну інфекцію. Першим захворів лікар, який виїжджав на виклик до містянина, у якого 4 дні трималася висока температура.

Наразі всіх медиків, які заразилися, госпіталізували. Натомість окупаційна адміністрація та підконтрольні сепаратистам ЗМІ не висвітлюють цей випадок. Говорять лише про 119 COVID-позитивних в ОРЛО.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 456 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 33 у дітей та 133 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 113 осіб. Одужали за добу 111 осіб, померли 11 осіб.

Як писали RegioNews раніше, у Луганській області троє хворих COVID-19 станом на 23 квітня подолали недугу.


коронавірус медики ЛНР Луганська область
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