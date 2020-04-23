У Миколаївській області коронавірусом заразилося вже 30 медиків

У Миколаївській області коронавырусною інфекцією COVID-19 заразилися 103 людини, з них 30 медиків

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У Миколаївській області коронавырусною інфекцією COVID-19 заразилися 103 людини, з них 30 медиків

Про це Regionews повідомили в обласному штабі з ліквідації наслідків НС.

"станом на 10:00 23 квітня в Миколаївській області зареєстровано 103 підтверджених випадки COVID-19. З них медичних працівників – 30", – йдеться в повідомленні.

Отже, інфіковані в регіоні були виявлені:

Миколаїв – 10 осіб

Южноукраїнськ – 1 людина

Первомайськ – 5 осіб

Арбузинський район – 5 осіб

Вознесенськ – 34 людини

Вознесенський район – 46 осіб

Казанківський район – 1 людина

Врадіївський район – 1 людина.

Від коронавіруса в області померла одна людина. Вилікувати від небезпечної хвороби поки нікого не вдалося. Всього з початку епідемії в області на інфекцію перевірили 1318 осіб. З підтверджених випадків 87 хворих виявилися "контактними", 9 були з підозрою, а 7 – хворіли пневмонією.

Варто зазначити, що медичний персона Снігурівської центральної районної лікарні не отримав аванс. Також стоїть питання про можливу невиплату заробітної плати за квітень. Про це пише Снігурівка.ІНФО. Причина затримки авансу невідома.

"Більше доби минуло з того моменту, як співробітники Снігурівської районної лікарні повідомили про невиплату авансу, а також про можливу не виплати заробітної плати за квітень. Ситуація складна і небезпечна. Йде розпал епідемії короновіруса, ми бачимо, що в сусідніх районах вже за 30 — 40 хворих, і з них 1/3 це медичні працівники: лікарі і медичні сестри. Вони перші стикаються з епідемією і беруть основний удар на себе, найчастіше, на жаль, ціною свого життя. Ми не можемо допустити, щоб у нашому районі лікарі в період, коли все залежить від них, залишилися без засобів для існування. Адже за кожним з них стоять їхні сім'ї, діти, батьки", — повідомила екс-голова райдержадміністрації Інна Бойко.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб немає грошей ні на медикаменти, ні на зарплату, ні на лабораторні дослідження, ні на транспортування трупів.