В Черкассах вспышка COVID-19 в горбольнице
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "ВиЧЕрпно”.
Распространение инфекции началось среди медперсонала заведения. Сейчас всем пациентам неврологического отделения, которые контактировали с больными врачами, сделали ПЦР-тестирования.Ожидают результаты лабораторных анализов.
"Планируем временно закрыть это отделение для проведения дезинфекции, поскольку там произошла вспышка заболевания коронавируса среди врачей. Практически всех больных решено перевести в областную больницу, которая занимается лечением коронавируса”, - прокомментировал ситуацию заместитель главного врача Виталий Григорьев.
Добавил, что, когда инфицирования коронавирусом подтвердится, зараженных пациентов отправят лечиться в областную больницу.
29 апреля руководитель департамента здравоохранения и медицинских услуг в Черкассах Всеволод Кульчиковський сообщил о том, что в третьей горбольнице провели зонирование с переодевания медработников, ограничили передвижение между отделениями и контакты между работниками разных отделений. Также в каждом отделении оборудовали палаты-изоляторы для пациентов с подозрением на COVID-19.
С его слов также стало известно, что атипичную пневмонию диагностировали у 23 медиков больницы. Это младший и средний медицинский персонал. Всего в Черкассах COVID-19 заразился 30 медиков.
Как сообщали RegioNews, в Николаевской области коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 30 медиков.
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