У Черкаській області помітили червонокнижні тюльпани: фото

У прикордонному з Кіровоградською областю районі Черкащини на фото зафіксували, як квітнуть тюльпани, які занесені до "Червоної книги”

Фото:depositphotos

У прикордонному з Кіровоградською областю районі Черкащини на фото зафіксували, як квітнуть тюльпани, які занесені до "Червоної книги”

Світлини опублікував на особистій Facebook-сторінці завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій ЧНУ імені Богдана Хмельницького Олександр Спрягайло. "Цей красень вартий окремої фотосесії. Тюльпан дібровний Tulipa quercetorum Klokov et Zoz. Червона книга України”, - написав завідувач кафедри. Додав, що квіти сфотографував у лісі на межі Кіровоградської та Черкаської областей 4 квітня. Тюльпан дібровний поширений у лісостеповій і степовій зонах на правобережній та лівобережній Україні. Зростають у заплавних дібровах, байрачних лісах, чагарниках. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у червні. Як писали RegioNews раніше, у київському ботанічному саду імені Фоміна біля метро "Університет" зацвіли багато рослин.

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