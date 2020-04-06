У Черкаській області помітили червонокнижні тюльпани: фото
У прикордонному з Кіровоградською областю районі Черкащини на фото зафіксували, як квітнуть тюльпани, які занесені до "Червоної книги”
У прикордонному з Кіровоградською областю районі Черкащини на фото зафіксували, як квітнуть тюльпани, які занесені до "Червоної книги”
Світлини опублікував на особистій Facebook-сторінці завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій ЧНУ імені Богдана Хмельницького Олександр Спрягайло.
"Цей красень вартий окремої фотосесії. Тюльпан дібровний Tulipa quercetorum Klokov et Zoz. Червона книга України”, - написав завідувач кафедри.
Додав, що квіти сфотографував у лісі на межі Кіровоградської та Черкаської областей 4 квітня.
Тюльпан дібровний поширений у лісостеповій і степовій зонах на правобережній та лівобережній Україні. Зростають у заплавних дібровах, байрачних лісах, чагарниках. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у червні.
Як писали RegioNews раніше, у київському ботанічному саду імені Фоміна біля метро "Університет" зацвіли багато рослин.
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