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Олександра Василенко
журналіст
06 квітня 2020, 16:42 3

У Черкаській області помітили червонокнижні тюльпани: фото

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06 квітня 2020, 16:42 3
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У прикордонному з Кіровоградською областю районі Черкащини на фото зафіксували, як квітнуть тюльпани, які занесені до "Червоної книги”
Фото:depositphotos
У прикордонному з Кіровоградською областю районі Черкащини на фото зафіксували, як квітнуть тюльпани, які занесені до "Червоної книги”

Світлини опублікував на особистій Facebook-сторінці завідувач кафедри біології, екології та агротехнологій ЧНУ імені Богдана Хмельницького Олександр Спрягайло.

"Цей красень вартий окремої фотосесії. Тюльпан дібровний Tulipa quercetorum Klokov et Zoz. Червона книга України”, - написав завідувач кафедри.

Додав, що квіти сфотографував у лісі на межі Кіровоградської та Черкаської областей 4 квітня.

Тюльпан дібровний поширений у лісостеповій і степовій зонах на правобережній та лівобережній Україні. Зростають у заплавних дібровах, байрачних лісах, чагарниках. Цвіте у квітні–травні, плодоносить у червні.

Як писали RegioNews раніше, у київському ботанічному саду імені Фоміна біля метро "Університет" зацвіли багато рослин.


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