Больная медработница и полиция в Золотоноше: COVID-19 добрался до Черкащины

В Черкасской области 31 марта стало известно об инфицировании коронавирусом медицинского работника и мужчины из Канева. А в Золотоноше, чтобы заставить горожан соблюдать обсервацию, вызвали полицию

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В Черкасской области 31 марта стало известно об инфицировании коронавирусом медицинского работника и мужчины из Канева. А в Золотоноше, чтобы заставить горожан соблюдать обсервацию, вызвали полицию

RegioNews промониторили региональные СМИ и готовы рассказать, как Черкащина борется с атипичной пневмонией. Медсестра терапевтического отделения Черкасской городской больницы №3 инфицировалась коонавирусом. Вероятно, заражение произошло после контакта с COVID-позитивной пациенткой, сообщают 18000. Женщину госпитализировали в инфекционную больницу, отделение закрыли для дезинфекции. Его пациенты находятся в изоляции. В воскресенье, 29 марта, лабораторные тесты подтвердили наличие "китайского” вируса у 60-летнего мужчины, жителя Канева. 23 марта он приехал из России в Украину. Медицинские работники, получив такую информацию, оперативно разыскали горожанина и взяли у него все необходимые анализы. После того, как получили положительный результат, мужчину отправили в инфекционное отделение больницы, а его родные и близкие сейчас находятся в изоляции. В Золотоноше мужчина, который приехал из Польши, решил умышленно не соблюдать режим самоизоляции и свободно разгуливал по городу, рассказал изданию "Золотоноша.City” мэр города Виталий Войцеховский. Медикам, которые заталефонували мужчине с просьбой не выходить без надобности из дома, он нагрубил. Заявил, что срочно должен пойти к стоматологу и его никто не остановит. На место инцидента пришлось вызывать правоохранителей, ведь горожанин вернулся из страны, где зафиксированы вспышки COVID-19, и подвергал опасности окружающих. Еще одна жительница Золотоноши на днях вернулась из Италии. Режим самоизоляции тоже не соблюдала, а поехала навещать детей и внуков. С ней провели разъяснительную работу. Напомним, что 29 марта в Черкассах 10 человек имели подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. В целом в Черкасской области по данным Центра общественного здоровья лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания. Как писали RegioNews ранее, в Умани у младенца лабораторные тесты подтвердили коронавірусну инфекцию.

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