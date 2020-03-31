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Александра Василенко
журналист
31 марта 2020, 11:39 5

Больная медработница и полиция в Золотоноше: COVID-19 добрался до Черкащины

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31 марта 2020, 11:39 5
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В Черкасской области 31 марта стало известно об инфицировании коронавирусом медицинского работника и мужчины из Канева. А в Золотоноше, чтобы заставить горожан соблюдать обсервацию, вызвали полицию
Фото:depositphotos
В Черкасской области 31 марта стало известно об инфицировании коронавирусом медицинского работника и мужчины из Канева. А в Золотоноше, чтобы заставить горожан соблюдать обсервацию, вызвали полицию

RegioNews промониторили региональные СМИ и готовы рассказать, как Черкащина борется с атипичной пневмонией.

Медсестра терапевтического отделения Черкасской городской больницы №3 инфицировалась коонавирусом. Вероятно, заражение произошло после контакта с COVID-позитивной пациенткой, сообщают 18000. Женщину госпитализировали в инфекционную больницу, отделение закрыли для дезинфекции. Его пациенты находятся в изоляции.

В воскресенье, 29 марта, лабораторные тесты подтвердили наличие "китайского” вируса у 60-летнего мужчины, жителя Канева. 23 марта он приехал из России в Украину. Медицинские работники, получив такую информацию, оперативно разыскали горожанина и взяли у него все необходимые анализы. После того, как получили положительный результат, мужчину отправили в инфекционное отделение больницы, а его родные и близкие сейчас находятся в изоляции.

В Золотоноше мужчина, который приехал из Польши, решил умышленно не соблюдать режим самоизоляции и свободно разгуливал по городу, рассказал изданию "Золотоноша.City” мэр города Виталий Войцеховский. Медикам, которые заталефонували мужчине с просьбой не выходить без надобности из дома, он нагрубил. Заявил, что срочно должен пойти к стоматологу и его никто не остановит. На место инцидента пришлось вызывать правоохранителей, ведь горожанин вернулся из страны, где зафиксированы вспышки COVID-19, и подвергал опасности окружающих.

Еще одна жительница Золотоноши на днях вернулась из Италии. Режим самоизоляции тоже не соблюдала, а поехала навещать детей и внуков. С ней провели разъяснительную работу.

Напомним, что 29 марта в Черкассах 10 человек имели подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. В целом в Черкасской области по данным Центра общественного здоровья лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания.

Как писали RegioNews ранее, в Умани у младенца лабораторные тесты подтвердили коронавірусну инфекцию.

Автор(ы) статьи: Александра Василенко

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