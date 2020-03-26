В Черкасской области второй случай коронавируса

На Черкасщине официально подтвердили второй случай инфицирования COVID-19, на этот раз пострадала женщина

Фото: Pixabay

На Черкасщине официально подтвердили второй случай инфицирования COVID-19, на этот раз пострадала женщина

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Голос Украины”.

Вторая инфицированная - это жена больного, который сейчас находится в инфекционном отделении одной из больниц Черкасс и работал стюардом на круизном лайнере. Вероятно, там и заразился коронавирусом.

34-летняя женщина сейчас находится под наблюдением врачей. Ее состояние - средней степени тяжести. Также уже установили 37 человек, которые в последнее время контактировали с заболевшими супругами. Ими сейчас занимаются медики.

Как писали RegioNews ранее, 39-летний житель села Родниковка Уманского района 16 марта вернулся в Украину чартерным рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов и почувствовал себя плохо.