У Полтавській області лютує грип: деталі

У Кременчуці Полтавської області лише за останній тиждень майже 60 містян захворіли на грип. у регіоні заговорили про епідемію

Фото:depositphotos

У Кременчуці Полтавської області лише за останній тиждень майже 60 містян захворіли на грип. у регіоні заговорили про епідемію

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Кременчуцьку газету”. "За тиждень зареєстровано 59 випадків грипу. З приводу ГРІ госпіталізовано 33 особи.За 7 днів захворіло 996 дітей, що складає 73,8% від усіх захворілих”, - сказав завідувач Кременчуцького лабораторного центру державної установи "Полтавський ОЛЦ МОЗ України” Андрій Поляков. Поляков додав, що минулого тижня в Кременчуці зареєстровано 1350 випадків гострих респіраторних інфекцій. Фактичний показник захворюваності за тиждень на 46,7% вище показника попереднього тижня. Як інформували RegioNews раніше, влада столиці вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом і з 12 березня запровадила власні заборони.

.