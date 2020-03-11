У Полтавській області лютує грип: деталі
У Кременчуці Полтавської області лише за останній тиждень майже 60 містян захворіли на грип. у регіоні заговорили про епідемію
У Кременчуці Полтавської області лише за останній тиждень майже 60 містян захворіли на грип. у регіоні заговорили про епідемію
Про це інформують RegioNews із посиланням на "Кременчуцьку газету”.
"За тиждень зареєстровано 59 випадків грипу. З приводу ГРІ госпіталізовано 33 особи.За 7 днів захворіло 996 дітей, що складає 73,8% від усіх захворілих”, - сказав завідувач Кременчуцького лабораторного центру державної установи "Полтавський ОЛЦ МОЗ України” Андрій Поляков.
Поляков додав, що минулого тижня в Кременчуці зареєстровано 1350 випадків гострих респіраторних інфекцій. Фактичний показник захворюваності за тиждень на 46,7% вище показника попереднього тижня.
Як інформували RegioNews раніше, влада столиці вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом і з 12 березня запровадила власні заборони.
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- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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