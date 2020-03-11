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11 березня 2020, 12:04

У Полтавській області лютує грип: деталі

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11 березня 2020, 12:04
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У Кременчуці Полтавської області лише за останній тиждень майже 60 містян захворіли на грип. у регіоні заговорили про епідемію
Фото:depositphotos
У Кременчуці Полтавської області лише за останній тиждень майже 60 містян захворіли на грип. у регіоні заговорили про епідемію

Про це інформують RegioNews із посиланням на "Кременчуцьку газету”.

"За тиждень зареєстровано 59 випадків грипу. З приводу ГРІ госпіталізовано 33 особи.За 7 днів захворіло 996 дітей, що складає 73,8% від усіх захворілих”, - сказав завідувач Кременчуцького лабораторного центру державної установи "Полтавський ОЛЦ МОЗ України” Андрій Поляков.

Поляков додав, що минулого тижня в Кременчуці зареєстровано 1350 випадків гострих респіраторних інфекцій. Фактичний показник захворюваності за тиждень на 46,7% вище показника попереднього тижня.

Як інформували RegioNews раніше, влада столиці вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом і з 12 березня запровадила власні заборони.


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