Падіння дрона в Полтаві та удар по Дніпру: що відомо про наслідки

Наслідки у Полтаві. Фото: ОВА

У Полтаві після падіння БпЛА спалахнула пожежа, під ударом також опинився Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужби ОВА.

У Полтаві зафіксували падіння БпЛА на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього загорілися приміщення гаража та легковик.

Відомо про одну постраждалу людину. Їй надають необхідну допомогу. На місці працюють відповідні служби.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Інформація про наслідки атаки ще уточнюється.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня російські війська атакували Корюківський район Чернігівської області. Внаслідок удару виникла пожежа в будинку культури.