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30 жовтня 2026, 12:45

В окуповані Олешки доставили гуманітарну допомогу

30 жовтня 2026, 12:45
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Фото: Telegram/Давид Арахамія
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У п'ятницю, 30 жовтня, жителям тимчасово окупованих Олешок Херсонської області доставили гуманітарну допомогу

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

"Допомога доставлена. Триває технічна підтримка тих, хто хоче виїхати", – зазначив він.

Режим тиші в Олешках: що відомо про гуманітарну місію та евакуацію

В Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини запровадили тимчасовий режим тиші для проведення гуманітарної місії, доставки допомоги та евакуації цивільних. Домовленості передбачають припинення вогню на визначених ділянках і маршрутах.

Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада. Посередницею в домовленостях виступила перша леді США Меланія Трамп.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це одна з найбільших домовленостей про деескалацію на півдні України від початку повномасштабної війни.

З українського боку місію координує омбудсмен Дмитро Лубінець, з російського – уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Домовленості мають кілька основних завдань:

  • Доставку продуктів, медикаментів та інших необхідних речей.
  • Евакуацію всіх цивільних, які бажають залишити місто.
  • Допомогу літнім людям, людям з інвалідністю та маломобільним громадянам.

Для місії підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги. За оцінками, в Олешках залишаються близько 2 тисяч жителів.

Український омбудсмен повідомляв, що станом на 29 жовтня порушень режиму тиші не зафіксували.

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