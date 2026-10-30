В окуповані Олешки доставили гуманітарну допомогу

Фото: Telegram/Давид Арахамія

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

"Допомога доставлена. Триває технічна підтримка тих, хто хоче виїхати", – зазначив він.

Режим тиші в Олешках: що відомо про гуманітарну місію та евакуацію

В Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини запровадили тимчасовий режим тиші для проведення гуманітарної місії, доставки допомоги та евакуації цивільних. Домовленості передбачають припинення вогню на визначених ділянках і маршрутах.

Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада. Посередницею в домовленостях виступила перша леді США Меланія Трамп.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це одна з найбільших домовленостей про деескалацію на півдні України від початку повномасштабної війни.

З українського боку місію координує омбудсмен Дмитро Лубінець, з російського – уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

Домовленості мають кілька основних завдань:

Доставку продуктів, медикаментів та інших необхідних речей.

Евакуацію всіх цивільних, які бажають залишити місто.

Допомогу літнім людям, людям з інвалідністю та маломобільним громадянам.

Для місії підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги. За оцінками, в Олешках залишаються близько 2 тисяч жителів.

Український омбудсмен повідомляв, що станом на 29 жовтня порушень режиму тиші не зафіксували.