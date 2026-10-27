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27 жовтня 2026, 13:59

Конфлікт із ТЦК на Львівщині: водій вдарив військового битою по голові

27 жовтня 2026, 13:59
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селі Лисиничі поблизу Львова водій мікроавтобуса під час перевірки військово-облікових документів ударив військовослужбовця ТЦК дерев'яною битою по голові

Про це пише Zaxid.net із посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Інцидент стався 23 жовтня 2026 року на вулиці Тракт Глинянський.

За матеріалами справи, група оповіщення зупинила Mercedes-Benz Sprinter для перевірки військово-облікових документів. Між водієм і військовослужбовцем виник конфлікт. Під час суперечки чоловік дістав із салону автомобіля дерев’яну биту та вдарив солдата по голові.

У військовослужбовця діагностували забійну рану тім’яної ділянки голови.

Водію, який є уродженцем колишнього Перемишлянського району Львівщини, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.На час досудового розслідування суд призначив йому цілодобовий домашній арешт строком на два місяці.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який під час перевірки на блокпосту поранив військовослужбовця ТЦК ножем, а потім спробував наїхати на нього автомобілем. Інцидент трапився 20 жовтня.

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