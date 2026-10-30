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30 жовтня 2026, 14:32

У ЗСУ посилюють контроль за роботою ВЛК: перевірятимуть медвисновки та рішення комісій

30 жовтня 2026, 14:32
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Збройних силах посилюють контроль за роботою військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, запроваджують постійний моніторинг їхніх рішень і перевірятимуть обґрунтованість медичних висновків

Про це повідомив представник Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий підписав відповідний наказ. Його мета – підвищити якість медичних оглядів, не допустити мобілізації людей, які за станом здоров’я не можуть проходити військову службу, та запобігти корупції.

Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли військовозобов'язаних визнають придатними до служби, але згодом встановлюють їхню непридатність через захворювання, не пов'язані з проходженням військової служби.

Також ретельніше перевірятимуть стан здоров'я людей із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися під час служби. Медичні заклади та фахівці нестимуть відповідальність за фіктивні або недбало оформлені висновки.

Крім того, для голів і членів ВЛК регулярно проводитимуть спеціальні навчання щодо сучасних стандартів діагностики.

Окремо посилять нагляд за діями посадовців ТЦК та СП під час направлення військовозобов'язаних на медогляди, оформлення документів і внесення інформації до відповідного державного реєстру.

У ЗСУ наголошують, що нововведення мають забезпечити об'єктивну оцінку стану здоров'я військовозобов'язаних, а життя та здоров'я людей повинні залишатися пріоритетом на всіх етапах військової служби.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували п’ять нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримали 11 організаторів оборудок у різних регіонах України. Серед затриманих – працівники ТЦК, ВЛК та МСЕК

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