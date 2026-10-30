Фото: Буданов

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає RegioNews.

Для жителів, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, підготували транспорт. До міста також доставили гуманітарну допомогу.

З українського боку операцію координує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Будано вазначив, що гуманітарна операція має отримати продовження.

Нагадаємо, режим тиші в Олешках розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада. Посередницею в домовленостях виступила перша леді США Меланія Трамп.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це одна з найбільших домовленостей про деескалацію на півдні України від початку повномасштабної війни.

Для місії підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги. За оцінками, в Олешках залишаються близько 2 000 жителів.