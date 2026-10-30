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30 жовтня 2026, 13:40

Буданов показав фото з Олешок, де триває гуманітарна операція

30 жовтня 2026, 13:40
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Фото: Буданов
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В тимчасово окупованих Олешках Херсонської області триває гуманітарна місія

Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, передає RegioNews.

Для жителів, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, підготували транспорт. До міста також доставили гуманітарну допомогу.

З українського боку операцію координує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Будано вазначив, що гуманітарна операція має отримати продовження.

Нагадаємо, режим тиші в Олешках розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада. Посередницею в домовленостях виступила перша леді США Меланія Трамп.

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, це одна з найбільших домовленостей про деескалацію на півдні України від початку повномасштабної війни.

Для місії підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги. За оцінками, в Олешках залишаються близько 2 000 жителів.

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