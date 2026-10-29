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29 жовтня 2026, 16:59

У Луцьку військові ТЦК могли перевищити повноваження під час мобілізаційних заходів, — омбудсман

29 жовтня 2026, 16:59
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Луцьку 28 жовтня зафіксували випадок імовірного перевищення службових повноважень військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомило Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області, передає RegioNews.

За результатами аналізу відеоматеріалів, поширених у медіа, зафіксували можливе порушення правил дорожнього руху під час маневрування автомобілем. За наявною інформацією, транспортний засіб пошкодив приватне авто.

У Представництві наголошують, що ці обставини можуть свідчити про порушення законодавства під час проведення мобілізаційних заходів. Водночас подія потребує перевірки та належної правової оцінки з боку компетентних органів.

"Проведення мобілізаційних заходів має здійснюватися виключно в межах повноважень, визначених законом, із дотриманням прав і свобод людини. Виконання службових обов’язків не виправдовує застосування фізичного насильства чи порушення вимог законодавства", — наголосили у Представництві.

Там також повідомили, що тримають на контролі питання дотримання прав людини у Волинській області та наголошують на необхідності належного реагування на повідомлення про можливі порушення.

Нагадаємо, 19 жовтня в Києві у приміщенні ТЦК у Печерському районі сталась стрілянина. Стрілка затримали. Попередньо, вогонь відкрив чоловік, якого доставили туди для мобілізації. Поранені троє поліцейських і троє військовослужбовців. Зловмиснику повідомили про підозру.

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військові Луцьк Омбудсмен мобілізація ТЦК
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