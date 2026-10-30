Росія б'є по мостах: у Києві готують нові переправи через Дніпро

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У Києві розпочали підготовку до будівництва додаткових мостових переправ через Дніпро. Перші з них планують облаштувати вже на початку наступного року

Про це заявив міністр інфраструктури та відновлення Микола Калашник під час години запитань до уряду у ВР, передає RegioNews.

За його словами, протягом останнього місяця Росія систематично атакує мости в Україні, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику. Масовані удари фіксували, зокрема, у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові.

"Часу на розкачку немає, тому ми маємо ухвалювати оперативні рішення. Серед них – ухвалений урядовий проєкт, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, у тому числі через Дніпро", – зазначив Калашник.

Загалом проєкт передбачає будівництво 21 додаткової переправи, які мають забезпечити альтернативні маршрути сполучення у разі пошкодження основних мостів.

Як відомо, протягом останнього місяця російські війська систематично атакували мостову інфраструктуру Києва.

Нагадаємо, фахівці КП "Київавтошляхміст" відновили ділянку Північного мосту в Києві, яка була пошкоджена внаслідок російської атаки 4 жовтня. Роботи включали відновлення конструкції мосту та дорожнього покриття.