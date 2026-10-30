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30 жовтня 2026, 13:19

Сили оборони уразили пускову установку "Іскандер-М" на Курщині

30 жовтня 2026, 13:19
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони України уразили пускову установку ракетного комплексу "Іскандер-М" у Курській області РФ. Також 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня під удари потрапили російські склади боєприпасів, матеріально-технічних засобів і ремонтні бази

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Фатежа Курської області українські військові уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Удар завдали в районі перевантаження балістичних ракет.

Крім того, Сили оборони уразили склади боєприпасів російської армії поблизу Малоянисоля в Донецькій області, Новоєгорівки в Харківській області та Ганусівки в Луганській області.

Також під удари потрапили склад матеріально-технічних засобів поблизу Біловодська, ремонтний підрозділ у районі Рубіжного та ремонтно-відновлювальна база поблизу Писарівки на Луганщині.

Ураження цих об'єктів має зменшити можливості російської армії завдавати ракетних ударів, забезпечувати війська боєприпасами та відновлювати пошкоджену техніку.

Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктах російської армії: вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів.

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