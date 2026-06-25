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25 червня 2026, 08:21

На Дністрі зникли четверо людей, серед них троє дітей: тривають пошуки

25 червня 2026, 08:21
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Фото: ДСНС Буковини
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На Буковині тривають пошуково-рятувальні роботи на річці Дністер, де зникли чотири людини, серед них – троє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Дві надзвичайні події сталися 24 червня у Чернівецькій області.

Зокрема, в селі Репужинці під час купання зникли чоловік 1976 року народження та двоє дітей 2018 року народження.

За попередньою інформацією, місцевий житель разом із дітьми приїхав на відпочинок до водойми. Під час купання двоє хлопчиків почали тонути. Рятуючи дітей, батько кинувся у воду, однак усі троє зникли.

До пошуків залучено рятувальників ДСНС, поліцію з безпілотниками та службовим собакою, медиків, а також місцевих жителів із човнами.

Ще один інцидент стався у селі Мошанець Дністровського району. Під час відпочинку на річці зник хлопець 2010 року народження. За попередньою інформацією, неповнолітній пропав з поля зору родичів, стрибнувши у воду з висоти.

Для посилення пошукових робіт від ранку планується залучення групи водолазно-рятувальних робіт ДСНС із Хмельницької області.

Пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, в Тернополі на пляжі "Циганка" сталася трагічна подія – під час купання у ставі потонула 15-річна дівчина. За попередньою інформацією, неповнолітня мешканка Скалатської громади відпочивала на пляжі разом із компанією. Під час купання дівчина зайшла у воду та зникла з поля зору друзів.

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