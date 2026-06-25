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На Днестре пропали четверо человек, среди них трое детей: поиски продолжаются
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25 июня 2026, 08:21

На Днестре пропали четверо человек, среди них трое детей: поиски продолжаются

25 июня 2026, 08:21
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Фото: ГСЧС Буковины
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На Буковине продолжаются поисково-спасательные работы на реке Днестр, где исчезли четыре человека, среди них – трое детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Два чрезвычайных происшествия произошли 24 июня в Черновицкой области.

В частности, в селе Репужинцы во время купания исчезли мужчина 1976 года рождения и двое детей 2018 года.

По предварительной информации, местный житель вместе с детьми приехал на отдых в водоем. Во время купания двое мальчиков начали утопать. Спасая детей, отец бросился в воду, однако все трое исчезли.

К поискам привлечены спасатели ГСЧС, полиция с беспилотниками и служебной собакой, медики, а также местные жители с лодками.

Еще один инцидент произошел в селе Мошанец Днестровского района. Во время отдыха на реке пропал парень 2010 года рождения. По предварительной информации, несовершеннолетний пропал из виду родственников, прыгнув в воду с высоты.

Для усиления поисковых работ с утра планируется привлечение группы водолазно-спасательных работ ГСЧС из Хмельницкой области.

Поисковые работы продолжаются.

Напомним, в Тернополе на пляже "Цыганка" произошло трагическое событие – во время купания в пруду утонула 15-летняя девушка. По предварительной информации, несовершеннолетняя жительница Скалатской общины отдыхала на пляже вместе с компанией. Во время купания девушка зашла в воду и исчезла из виду друзей.

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