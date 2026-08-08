Фото: поліція

У Чернівецькій області затримали 54-річного чоловіка, який 28 липня поранив двох поліцейських

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Після стрілянини нападник утік в ліс. В області оголосили спеціальну операцію: 11 днів поліцейські, спецпризначенці КОРД, Нацгвардія та кінологи із залученням дронів прочісували ліси та перевіряли можливі схованки.

У суботу, 8 серпня, чоловіка розшукали та затримали – він переховувався в господарському приміщенні, де зберігається суха трава.

Під час обшуку в будинку фігуранта вилучили набої. Речові докази направили на експертизу.

Наразі вирішується питання обрання зловмиснику запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, 28 липня під час обшуку в селі Їжівці 54-річний місцевий житель схопив зброю та відкрив вогонь по поліцейських. Двоє оперативників карного розшуку дістали вогнепальні поранення – наразі вони перебувають у лікарні.