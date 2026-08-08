Війська РФ просунулися на Донеччині – DeepState
Окупаційні війська мають певний успіх у Краматорському районі Донецької області
Відповідні зміни зафіксовані 8 серпня на оновленій карті бойових дій від проєкту DeepState, передає RegioNews.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський район Донецької області)", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 8 серпня Сили оборони України уразили російські Ільський та Сизранський нафтопереробні заводи, а також пост спостереження на буровій установці "Сиваш" в Чорному морі.
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