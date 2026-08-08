Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

31-річний водій автомобіля Mercedes, рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Opel. Після цього Mercedes врізався у Volkswagen, який рухався слідом за Opel.

Внаслідок ДТП травми отримали семеро людей: водії всіх трьох автівок, а також пасажири – 56-річна жінка, діти 5 та 8 років з Opel та 29-річна пасажирка Volkswagen. Усіх постраждалих доставили до лікарні, 56-річна пасажирка Opel перебуває в реанімації.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 8 серпня близько 4:30 у Львові автомобіль BMW врізався в будівлю. Водій загинув на місці, пасажира госпіталізували з тяжкою травмою.