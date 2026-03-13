33 потерпілих і понад $2,3 млн збитків: на Буковині судитимуть забудовника

Фото: Прокуратура України

На Буковині перед судом постане директор будівельної компанії, якого підозрюють у масштабній афері з нерухомістю. Він ошукав десятки інвесторів, заволодівши їхніми коштами на понад 2,3 млн доларів

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, впродовж 2020-2024 років забудовник створив переконливу ілюзію масштабного житлового будівництва у Чернівцях та на околицях міста.

Потенційним покупцям демонстрували проєкти квартир і таунхаусів, показували будівельні майданчики та переконували вкладати гроші у "майбутнє житло".

Частину робіт виконували показово – щоби підтримати видимість активного будівництва.

Насправді ж, за даними правоохоронців, забудовник не мав ані необхідних прав на землю, ані дозвільних документів для зведення житла.

Інвесторам пропонували підписувати прості договори без нотаріального посвідчення та без реєстрації права власності. Люди вкладали десятки і сотні тисяч доларів у нерухомість, яку так і не отримали.

Коли у жовтні 2025 року чоловікові повідомили про підозру, слідство встановило збитки на суму близько 13 млн грн. Однак під час подальшого досудового розслідування правоохоронці виявили нові епізоди. Кількість потерпілих зросла до 33 осіб, а загальна сума збитків перевищила 2,3 млн доларів США.

Окрім афери з інвесторами, слідство встановило причетність обвинуваченого до інших шахрайських схем. Зокрема, він підробляв документи, незаконно підключав збудовані будинки до електромереж та збирав із мешканців готівку за електроенергію, привласнюючи ці кошти.

Також чоловік заволодів двома автомобілями BMW X5, запропонувавши їх власнику бартер на житловий будинок, який фактично не існував. Під приводом втрати ключів він проник до таунхауса, що вже належав іншим особам, та викрав звідти тепловий насос. Крім того, організував виготовлення підробленої консульської довіреності, яку використав для незаконного продажу чужої земельної ділянки.

Щоб надати своїм діям вигляду цивільно-правових відносин, обвинувачений виготовив фіктивні договори про "спільну діяльність" з іншим забудовником.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці також вилучили бойові патрони, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

