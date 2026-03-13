Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Боромлянській громаді отримали поранення 39 та 35-річні чоловіки. Пошкоджений тепловоз.

У Миколаївській громаді загинув 35-річний чоловік та отримав поранення 45-річний. Пошкоджений комбайн.

У Тростянецькій громаді пошкоджені два тепловози, колії, пʼять приватних будинків та ферма.

У Лебединській громаді пошкоджений склад з насінням, будинок, сарай, в якому знаходилась велика рогата худоба: дві тварини загинули, дві отримали поранення.

У Охтирській міській, Білопільській, Великописарівській, Недригайлівській громадах пошкоджені будинки, споруди, автомобіль, ангар.

На місцях влучань працюють слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляд територій, фіксують руйнування.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські окупанти завдали 899 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення.