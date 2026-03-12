Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 13 березня, в Україні буде сухо, сонячно, тепло. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +12…+17 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

Дещо прохолодніше буде у Карпатах та на узбережжях морів, +9…+12 градусів.

У Києві в п'ятницю буде чудова тепла весняна погода – без опадів та +15 градусів.

"Вже з 14-го березня стане свіжіше, вдень +10…+11 градусів. А з 17-го березня температура повітря знизиться до +4…+10 градусів", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, в середу, 12-го березня, в Україні знову пануватиме антициклон і буде сонячно. Повітря прогріється до +18 градусів.