01:35  13 березня
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба одружується
00:50  13 березня
Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало
20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 07:38

Загибель Комарова на Балі: поліція прояснила роль його дівчини

13 березня 2026, 07:38
Читайте также на русском языке
Ігор Комаров та Єва Мішалова. Фото: Instagram.com/yeva_mishalova
Читайте также
на русском языке

Поліція Балі відреагувала на припущення щодо можливої причетності блогерки Єви Мішалової, колишньої дівчини загиблого Ігоря Комарова, до організації або виконання цього злочину

Про це повідомляють індонезійські медіа Tribun News та Kompas з посиланням на поліцію Балі, передає RegioNews.

Зазначається, що жінку допитували виключно як свідка. Правоохоронці не розкривають її повного імені, згадуючи лише ініціали – Є. М. Однак відомо, що йдеться про українську блогерку Єву Мішалову.

Нещодавно в мережі поширювалася інформація, що до вбивства Ігоря Комарова причетні його близькі люди. Зокрема Мішалова, і що її нібито затримала поліція.

У відомстві пояснили, що жінку справді викликали на допит, але виключно як свідка,щоби відтворити хронологію подій викрадення її хлопця.

Нагадаємо, індонезійська поліція підтвердила, що розчленоване тіло, знайдене на узбережжі Балі, належить 28-річному українцю Ігорю Комарову

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна дівчина Балі Індонезія Ігор Комаров Єва Мішалова
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Росіяни вночі атакували будівлю бібліотеки на Чернігівщині
13 березня 2026, 08:56
РФ атакувала Україну балістикою та 126 дронами: ППО знешкодила 117 цілей
13 березня 2026, 08:47
16 пікапів для ЗСУ із завищеною ціною: ексочільнику Рівненського ТЦК оголосили підозру
13 березня 2026, 08:40
Наслідки обстрілів на Сумщині: пошкоджені тепловози, будинки та ферма, є жертви
13 березня 2026, 08:33
33 потерпілих і понад $2,3 млн збитків: на Буковині судитимуть забудовника
13 березня 2026, 08:22
Росіяни атакували п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені підприємство та будинки, є поранені
13 березня 2026, 08:19
На Херсонщині за добу через обстріли дістали поранення 11 людей
13 березня 2026, 07:58
Кешбек від влади – не економія, а пастка: як ви платите тричі за те саме
13 березня 2026, 07:53
Росіяни атакували дронами житлові квартали Балаклії на Харківщині
13 березня 2026, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »