Загибель Комарова на Балі: поліція прояснила роль його дівчини

Ігор Комаров та Єва Мішалова. Фото: Instagram.com/yeva_mishalova

Поліція Балі відреагувала на припущення щодо можливої причетності блогерки Єви Мішалової, колишньої дівчини загиблого Ігоря Комарова, до організації або виконання цього злочину

Про це повідомляють індонезійські медіа Tribun News та Kompas з посиланням на поліцію Балі, передає RegioNews.

Зазначається, що жінку допитували виключно як свідка. Правоохоронці не розкривають її повного імені, згадуючи лише ініціали – Є. М. Однак відомо, що йдеться про українську блогерку Єву Мішалову.

Нещодавно в мережі поширювалася інформація, що до вбивства Ігоря Комарова причетні його близькі люди. Зокрема Мішалова, і що її нібито затримала поліція.

У відомстві пояснили, що жінку справді викликали на допит, але виключно як свідка,щоби відтворити хронологію подій викрадення її хлопця.

Нагадаємо, індонезійська поліція підтвердила, що розчленоване тіло, знайдене на узбережжі Балі, належить 28-річному українцю Ігорю Комарову

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.