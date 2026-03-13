Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба одружується

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Тривалий час ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба та відома видавчиня Світлана Павелецька говорили, що шлюб їм не потрібен. Проте тепер вони зізнались, що подали заяву на реєстрацію шлюбу. Ініціаторкою стала Світлана, а Дмитро Кулеба не став сперечатися.

"Я впевнений, що я не стану більше любити Свєту, а вона не стане більше любити мене через те, що ми офіційно зареєструємося. Але за цей рік я зрозумів, що для жінки це важлива історія. І якщо це робить мою жінку щасливою, якщо їй це дає додатковий приплив щастя і впевненості, то я щасливий робити її щасливою", - каже Дмитро Кулеба.

