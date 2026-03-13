Фото: ОВА

Майже 20 разів ворог атакував п'ять районів області артилерією, безпілотниками, авіабомбами та ракетою. Поранень дістали двоє людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Росіяни поцілили по Дніпровському району. Також під ударом був Синельниківський – ворог вдарив по Покровській громаді. Там виникли кілька пожеж. Знищені два приватні будинки, гараж і господарська споруда, ще чотири оселі понівечені.

У Кам'янському пошкоджені підприємство, приватні будинки і авто. Постраждала 59-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині від атак потерпали райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені будинок культури, п'ятиповерхівки та автівка. Поранений 51-річний чоловік.

На Криворіжжі ворог атакував Грушівську громаду.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські окупанти завдали 899 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення.