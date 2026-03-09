12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти
08:57  09 березня
На Київщині чоловік провалився під кригу, рятуючи собаку
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
09 березня 2026, 15:50

Експосадовців Укрзалізниці судитимуть за корупцію на закупівлі трансформаторів під час війни

09 березня 2026, 15:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Антикорупційні органи направили до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх посадовців Укрзалізниці та ще двох осіб, викритих на заволодінні коштами під час закупівлі трансформаторів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

За даними детективів, у 2022 року так званий "бек-офіс" Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії, підконтрольної громадянину Республіки Білорусі, постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Крім того, організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Втім, справжньою загрозою стало те, що він не перевірив громадянство контролера компанії та його зв’язки з рф, хоча це входило в його посадові обов’язки.

Згодом "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за завищено ціною.

"Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022–2024 рр. Укрзалізниця зазнала збитків на суму майже 95 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт проти народного депутата Віктора Бондаря, колишнього посадовця Укрзалізниці та ще трьох осіб за заволодіння коштами підприємства під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

суд НАБУ Укрзализныця САП корупційна схема
09 березня 2026
