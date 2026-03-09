ілюстративне фото: з відкритих джерел

Антикорупційні органи направили до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх посадовців Укрзалізниці та ще двох осіб, викритих на заволодінні коштами під час закупівлі трансформаторів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

За даними детективів, у 2022 року так званий "бек-офіс" Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії, підконтрольної громадянину Республіки Білорусі, постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Крім того, організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. Втім, справжньою загрозою стало те, що він не перевірив громадянство контролера компанії та його зв’язки з рф, хоча це входило в його посадові обов’язки.

Згодом "переможець" через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за завищено ціною.

"Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022–2024 рр. Укрзалізниця зазнала збитків на суму майже 95 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", – йдеться у повідомленні.

