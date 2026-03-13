01:35  13 березня
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба одружується
00:50  13 березня
Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало
20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 08:40

16 пікапів для ЗСУ із завищеною ціною: ексочільнику Рівненського ТЦК оголосили підозру

13 березня 2026, 08:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Колишньому начальнику Рівненського обласного ТЦК та СП повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби під час закупівлі автомобілів для армії. Через це державі завдано збитків на понад 800 тис. грн

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідно до договору компанія поставила 16 пікапів на загальну суму понад 17,5 млн грн. Слідство встановило, що їхню вартість штучно завищили для отримання незаконного прибутку.

Колишній керівник ОТЦК не проконтролював проведення закупівлі, що призвело до фінансових втрат для держави.

Правоохоронці зібрали докази причетності посадовця до правопорушення та повідомили йому про підозру.

Дії ексочільника кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України –недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, на Закарпатті працівники ДБР викрили підполковника – начальника відділу забезпечення одного з обласних ТЦК та СП. Його підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Державі завдано збитків майже на 900 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра ціни авто ЗСУ Рівненська область керівник ТЦК завищені ціни
НАБУ і САП викрили схему привласнення понад 32 млн грн в "Укроборонпромі"
11 березня 2026, 07:39
СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчав росіян будувати "шахеди"
10 березня 2026, 18:59
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Росіяни вночі атакували будівлю бібліотеки на Чернігівщині
13 березня 2026, 08:56
РФ атакувала Україну балістикою та 126 дронами: ППО знешкодила 117 цілей
13 березня 2026, 08:47
Наслідки обстрілів на Сумщині: пошкоджені тепловози, будинки та ферма, є жертви
13 березня 2026, 08:33
33 потерпілих і понад $2,3 млн збитків: на Буковині судитимуть забудовника
13 березня 2026, 08:22
Росіяни атакували п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджені підприємство та будинки, є поранені
13 березня 2026, 08:19
На Херсонщині за добу через обстріли дістали поранення 11 людей
13 березня 2026, 07:58
Кешбек від влади – не економія, а пастка: як ви платите тричі за те саме
13 березня 2026, 07:53
Загибель Комарова на Балі: поліція прояснила роль його дівчини
13 березня 2026, 07:38
Росіяни атакували дронами житлові квартали Балаклії на Харківщині
13 березня 2026, 07:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »