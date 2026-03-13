16 пікапів для ЗСУ із завищеною ціною: ексочільнику Рівненського ТЦК оголосили підозру

Фото: Національна поліція

Колишньому начальнику Рівненського обласного ТЦК та СП повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби під час закупівлі автомобілів для армії. Через це державі завдано збитків на понад 800 тис. грн

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідно до договору компанія поставила 16 пікапів на загальну суму понад 17,5 млн грн. Слідство встановило, що їхню вартість штучно завищили для отримання незаконного прибутку.

Колишній керівник ОТЦК не проконтролював проведення закупівлі, що призвело до фінансових втрат для держави.

Правоохоронці зібрали докази причетності посадовця до правопорушення та повідомили йому про підозру.

Дії ексочільника кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України –недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, на Закарпатті працівники ДБР викрили підполковника – начальника відділу забезпечення одного з обласних ТЦК та СП. Його підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Державі завдано збитків майже на 900 тисяч гривень.