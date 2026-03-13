33 потерпевших и более $2,3 млн убытков: на Буковине будут судить застройщика

Фото: Прокуратура Украины

На Буковине перед судом предстанет директор строительной компании, подозреваемый в масштабной афере с недвижимостью. Он обманул десятки инвесторов, завладев их средствами более чем на 2,3 млн долларов

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, на протяжении 2020-2024 годов застройщик создал убедительную иллюзию масштабного жилищного строительства в Черновцах и на окраинах города.

Потенциальным покупателям демонстрировались проекты квартир и таунхаусов, показывали строительные площадки и убеждали вкладывать деньги в "будущее жилье".

Часть работ выполняли показательно – чтобы поддержать видимость активного строительства.

На самом же деле, по данным правоохранителей, у застройщика не было ни необходимых прав на землю, ни разрешительных документов для возведения жилья.

Инвесторам предлагали подписывать простые договоры без нотариального удостоверения и регистрации права собственности. Люди вкладывали десятки и сотни тысяч долларов в недвижимость, которую так и не получили.

Когда в октябре 2025 года мужчине сообщили о подозрении, следствие установило ущерб на сумму около 13 млн. грн. Однако в ходе дальнейшего досудебного расследования правоохранители обнаружили новые эпизоды. Количество пострадавших возросло до 33 человек, а общая сумма ущерба превысила 2,3 млн долларов США.

Кроме аферы с инвесторами, следствие установило причастность обвиняемого к другим мошенническим схемам. В частности, он подделывал документы, незаконно подключал построенные дома к электросетям и собирал с жильцов наличные деньги за электроэнергию, присваивая эти средства.

Также мужчина завладел двумя автомобилями BMW X5, предложив их владельцу бартер на фактически не существовавший жилой дом. Под предлогом потери ключей он проник к таунхаусу, уже принадлежавшему другим лицам, и похитил оттуда тепловой насос. Кроме того, организовал изготовление поддельной консульской доверенности, которую использовал для незаконной продажи чужого земельного участка.

Чтобы придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, обвиняемый изготовил фиктивные договоры о "совместной деятельности" с другим застройщиком.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли боевые патроны, которые он хранил без предусмотренного законом разрешения.

Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

