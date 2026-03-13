01:35  13 марта
Эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба женится
00:50  13 марта
Инфляция в Украине ускорилась: что стало дороже, а что подешевело
20:49  12 марта
Завтра в Украине прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 08:22

33 потерпевших и более $2,3 млн убытков: на Буковине будут судить застройщика

13 марта 2026, 08:22
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

На Буковине перед судом предстанет директор строительной компании, подозреваемый в масштабной афере с недвижимостью. Он обманул десятки инвесторов, завладев их средствами более чем на 2,3 млн долларов

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, на протяжении 2020-2024 годов застройщик создал убедительную иллюзию масштабного жилищного строительства в Черновцах и на окраинах города.

Потенциальным покупателям демонстрировались проекты квартир и таунхаусов, показывали строительные площадки и убеждали вкладывать деньги в "будущее жилье".

Часть работ выполняли показательно – чтобы поддержать видимость активного строительства.

На самом же деле, по данным правоохранителей, у застройщика не было ни необходимых прав на землю, ни разрешительных документов для возведения жилья.

Инвесторам предлагали подписывать простые договоры без нотариального удостоверения и регистрации права собственности. Люди вкладывали десятки и сотни тысяч долларов в недвижимость, которую так и не получили.

Когда в октябре 2025 года мужчине сообщили о подозрении, следствие установило ущерб на сумму около 13 млн. грн. Однако в ходе дальнейшего досудебного расследования правоохранители обнаружили новые эпизоды. Количество пострадавших возросло до 33 человек, а общая сумма ущерба превысила 2,3 млн долларов США.

Кроме аферы с инвесторами, следствие установило причастность обвиняемого к другим мошенническим схемам. В частности, он подделывал документы, незаконно подключал построенные дома к электросетям и собирал с жильцов наличные деньги за электроэнергию, присваивая эти средства.

Также мужчина завладел двумя автомобилями BMW X5, предложив их владельцу бартер на фактически не существовавший жилой дом. Под предлогом потери ключей он проник к таунхаусу, уже принадлежавшему другим лицам, и похитил оттуда тепловой насос. Кроме того, организовал изготовление поддельной консульской доверенности, которую использовал для незаконной продажи чужого земельного участка.

Чтобы придать своим действиям вид гражданско-правовых отношений, обвиняемый изготовил фиктивные договоры о "совместной деятельности" с другим застройщиком.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли боевые патроны, которые он хранил без предусмотренного законом разрешения.

Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье разоблачили директора компании, присвоившего 6 млн грн, выделенные на восстановление дома после обстрелов. Фигуранту объявили подозрение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черновцы афера мошенник мошенничество застройщик суд поддельные документы Недвижимость
Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25
Фиктивные кредиты на 35 млн грн: экспредседатель банка и директор предстанут перед судом
10 марта 2026, 20:05
Экс-чиновников Укрзализныци будут судить за коррупцию на закупке трансформаторов во время войны
09 марта 2026, 15:50
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Львовщине из-за поджога сухой травы полностью сгорел дом
13 марта 2026, 09:04
Россияне ночью атаковали здание библиотеки на Черниговщине
13 марта 2026, 08:56
РФ атаковала Украину баллистикой и 126 дронами: ПВО обезвредила 117 целей
13 марта 2026, 08:47
16 пикапов для ВСУ с завышенной ценой: экс-главе Ровенского ТЦК объявили подозрение
13 марта 2026, 08:40
Последствия обстрелов в Сумской области: повреждены тепловозы, дома и ферма, есть жертвы
13 марта 2026, 08:33
Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: повреждены предприятие и дома, ранены
13 марта 2026, 08:19
В Херсонской области за сутки из-за обстрелов получили ранения 11 человек
13 марта 2026, 07:58
Кэшбек от власти – не экономия, а ловушка: как вы платите трижды за то же самое
13 марта 2026, 07:53
Смерть Комарова на Бали: полиция прояснила роль его девушки
13 марта 2026, 07:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »