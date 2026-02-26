20:43  26 лютого
На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК
17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
17:03  26 лютого
Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 26 лютого, у трагічній ДТП загинув військовослужбовець Чернівецького районного ТЦК та СП Олег Ірічук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.

"Сьогодні, 26 лютого, внаслідок ДТП загинув 48-річний підполковник Ірічук Олег Актовіянович, який проходив службу на посаді начальника відділення військового обліку та бронювання Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Керівництво і особовий склад Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами. Вічна пам'ять…" – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, на Буковині посадовець ТЦК сфальсифікував дані про мобілізацію майже 80 осіб. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

