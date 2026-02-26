На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 26 лютого, у трагічній ДТП загинув військовослужбовець Чернівецького районного ТЦК та СП Олег Ірічук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.

"Сьогодні, 26 лютого, внаслідок ДТП загинув 48-річний підполковник Ірічук Олег Актовіянович, який проходив службу на посаді начальника відділення військового обліку та бронювання Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Керівництво і особовий склад Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами. Вічна пам'ять…" – йдеться у повідомленні.

