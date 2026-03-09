У Чернівцях через потепління вдень тимчасово вимикатимуть опалення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через потепління у Чернівцях вдень призупинятимуть подачу тепла до будинків мешканців, уночі опалення знову вмикатимуть

Про це повідомила Чернівецька міська рада, передає RegioNews.

"Через потепління МКП "Чернівцітеплокомуненерго" вдень тимчасово призупинятиме подачу тепла в будинки. Уночі опалення відновлюватимуть, адже ночі поки залишаються прохолодними", – йдеться у повідомленні.

У мерії наголосили, що опалювальний сезон триває. Його завершать лише тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль перевищуватиме +8°C.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у понеділок та вівторок, 9 та 10 березня, в Україні очікується суттєве потепління та без опадів. Подекуди потепліє до 17°.