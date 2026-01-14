Легкий заробіток, дзвінок із банку і фейкова допомога: на Буковині одразу чотири людини стали жертвами шахраїв

Фото: Нацполіція

На Буковині розслідують одразу чотири випадки шахрайства. Аферисти застосували різні схеми в кожному випадку

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась 18-річна жителька Чернівців. Вона розповіла, що довірилась незнайомцю, який пропонував додатковий заробіток в інтернеті. На вказані рахунки вона перерахувала майже 57 тисяч гривень. Псевдо-роботодавеь після цього одразу зник.

Також 31-річна жителька Чернівців стала жертвою псевдобанкіра. Він зателефонував їй та повідомив, що нібито хтось намагається зняти гроші та надав їй "інструкції" для збереження коштів. Буковинка довірилася псевдобанкіру та власноруч перерахувала 49 тисяч гривень на невідомий рахунок.

39-річна жителька Чернівецького району теж стала жертвою аферистів. В одному з месенджерів вона отримала повідомлення про грошову допомогу, перейшла за фішинговим посиланням та ввела особисті дані. Після цього з її рахунків вкрали понад 19 тисяч гривень.

31-річна жителька Чернівців також постраждала від шахраїв.

Під приводом позики коштів аферисти ошукали жінку на 18 тисяч гривень. Гроші буковинка перерахувала на невідомі реквізити.

