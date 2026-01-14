18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
13:59  14 січня
Під Львовом обстріляли автомобіль ТЦК
UA | RU
UA | RU
14 січня 2026, 19:40

Легкий заробіток, дзвінок із банку і фейкова допомога: на Буковині одразу чотири людини стали жертвами шахраїв

14 січня 2026, 19:40
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Буковині розслідують одразу чотири випадки шахрайства. Аферисти застосували різні схеми в кожному випадку

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась 18-річна жителька Чернівців. Вона розповіла, що довірилась незнайомцю, який пропонував додатковий заробіток в інтернеті. На вказані рахунки вона перерахувала майже 57 тисяч гривень. Псевдо-роботодавеь після цього одразу зник.

Також 31-річна жителька Чернівців стала жертвою псевдобанкіра. Він зателефонував їй та повідомив, що нібито хтось намагається зняти гроші та надав їй "інструкції" для збереження коштів. Буковинка довірилася псевдобанкіру та власноруч перерахувала 49 тисяч гривень на невідомий рахунок.

39-річна жителька Чернівецького району теж стала жертвою аферистів. В одному з месенджерів вона отримала повідомлення про грошову допомогу, перейшла за фішинговим посиланням та ввела особисті дані. Після цього з її рахунків вкрали понад 19 тисяч гривень.

31-річна жителька Чернівців також постраждала від шахраїв.

Під приводом позики коштів аферисти ошукали жінку на 18 тисяч гривень. Гроші буковинка перерахувала на невідомі реквізити.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
афера поліція Чернівецька область
На Буковині викрили розкрадання коштів на ремонті доріг: "заробили" більш ніж півмільйона
14 січня 2026, 13:55
Привласнили 1,37 млн грн на капремонті дитсадка: на Закарпатті підрядник та інженер отримали підозри
14 січня 2026, 12:57
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Ввечері одне рішення по Малюку, на ранок друге. Парламент працює по дзвінку
14 січня 2026, 22:16
На Сумщині російський дрон атакував автомобіль евакуаційної групи
14 січня 2026, 22:03
Україна різко наростила експорт молочних продуктів
14 січня 2026, 21:35
Український фільм уперше покажуть на Берлінському міжнародному кінофестивалі
14 січня 2026, 21:24
Холодно на вулиці: 4 правила, як уберегтися від обмороження та переохолодження
14 січня 2026, 20:40
У Києві працівники шахрайського кол-центру напали на журналістів
14 січня 2026, 20:24
У Києві родина загинула через генератор
14 січня 2026, 20:20
В Україні переглянуть правила комендантської години
14 січня 2026, 20:11
Пожежа в багатоповерхівці: у Запоріжжі рятували батька з трьома дітьми
14 січня 2026, 19:55
В Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці
14 січня 2026, 19:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »