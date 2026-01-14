Легкий заработок, звонок из банка и фейковая помощь: на Буковине сразу четыре человека стали жертвами мошенников

Фото: Нацполиция

На Буковине расследуют сразу четыре случая мошенничества. Аферисты применили разные схемы в каждом случае

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратилась 18-летняя жительница Черновцов. Она рассказала, что доверилась незнакомцу, предлагавшему дополнительный заработок в интернете. На указанные счета она перечислила около 57 тысяч гривен. Псевдо-работодатель после этого сразу исчез.

Также 31-летняя жительница Черновцов стала жертвой псевдобанкира. Он позвонил по телефону и сообщил, что якобы кто-то пытается снять деньги и предоставил ей "инструкции" для сохранения средств. Буковинка доверилась псевдобанкиру и перечислила 49 тысяч гривен на неизвестный счет.

39-летняя жительница Черновицкого района тоже стала жертвой аферистов. В одном из мессенджеров она получила уведомление о денежной помощи, перешла по фишинговой ссылке и ввела личные данные. После этого с ее счетов украли более 19 тысяч гривен.

31-летняя жительница Черновцов также пострадала от мошенников. Под предлогом займа средств аферисты обманули женщину на 18 тысяч гривен. Деньги буковинка перечислила на неизвестные реквизиты.

