18:59  14 января
Как будут выключать свет 15 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях
16:15  14 января
Морозы не слабеют: где в Украине завтра будет -20 градусов
13:59  14 января
Под Львовом обстреляли автомобиль ТЦК
14 января 2026, 19:40

Легкий заработок, звонок из банка и фейковая помощь: на Буковине сразу четыре человека стали жертвами мошенников

14 января 2026, 19:40
Фото: Нацполиция
На Буковине расследуют сразу четыре случая мошенничества. Аферисты применили разные схемы в каждом случае

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратилась 18-летняя жительница Черновцов. Она рассказала, что доверилась незнакомцу, предлагавшему дополнительный заработок в интернете. На указанные счета она перечислила около 57 тысяч гривен. Псевдо-работодатель после этого сразу исчез.

Также 31-летняя жительница Черновцов стала жертвой псевдобанкира. Он позвонил по телефону и сообщил, что якобы кто-то пытается снять деньги и предоставил ей "инструкции" для сохранения средств. Буковинка доверилась псевдобанкиру и перечислила 49 тысяч гривен на неизвестный счет.

39-летняя жительница Черновицкого района тоже стала жертвой аферистов. В одном из мессенджеров она получила уведомление о денежной помощи, перешла по фишинговой ссылке и ввела личные данные. После этого с ее счетов украли более 19 тысяч гривен.

31-летняя жительница Черновцов также пострадала от мошенников. Под предлогом займа средств аферисты обманули женщину на 18 тысяч гривен. Деньги буковинка перечислила на неизвестные реквизиты.

Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников. Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
07 августа 2025
