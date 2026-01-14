13:59  14 січня
14 січня 2026, 13:55

На Буковині викрили розкрадання коштів на ремонті доріг: "заробили" більш ніж півмільйона

14 січня 2026, 13:55
Фото: Нацполіція
Експосадовець міськради разом із директором та інженером будівельної фірми завищили вартість виконаних робіт в офіційних документах. Внаслідок цього на виділених грошах на ремонт вулиці в Чернівцях розтратили понад 719 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, наприкінці 2018 року між Департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та підрядною організацією був укладений договір на виконання капітального ремонту однієї з вулиць Чернівців.

Згодом директор Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради вступив у злочинну змову з директором підрядної організації та інженером з технічного нагляду. Вони внесли до офіційних документів неправдиву інформацію, і завищили вартість виконаних робіт.

На підставі цих документів з міського бюджету на рахунок підрядної організації було безпідставно перераховано понад 719 тисяч гривень. Обидва фігуранти отримали підозри.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.

розкрадання поліція Чернівецька область
