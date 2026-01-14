На Закарпатті викрили схему привласнення 1,37 млн грн на ремонті дитсадка

13:59  14 січня
14 січня 2026, 12:57

Привласнили 1,37 млн грн на капремонті дитсадка: на Закарпатті підрядник та інженер отримали підозри

14 січня 2026, 12:57
Фото: поліція
Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту даху дитячого садка у Сваляві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Підозру оголосили 37-річному директору підрядної фірми та 43-річному головному інженеру, який здійснював технічний нагляд.

Слідство встановило, що з листопада 2023 по травень 2024 року спільники вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані. Вони значно завищували обсяги та вартість проведеного ремонту.

На основі підроблених документів з місцевого бюджету виплатили понад 4,66 млн грн. Згідно з висновками експертиз, що реальна вартість робіт була на 1,37 млн грн меншою. Ці гроші фігуранти привласнили.

Обом чоловікам повідомили про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили схему розкрадання 1,8 млн грн на ремонті об’єктів ДСНС. Правоохоронці повідомили про підозру комерсанту, який не перевіряв виконання робіт і підписував фіктивні акти.

